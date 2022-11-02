8 آلاف وظيفة منشأة في «التربية».. و4 آلاف في «الكهرباء والماء».. و1731 في «الجمارك»

«التحريات المالية» الأقل بعدد الوظائف المنشأة تضمنت ميزانيتها 4 فقط.. يليها «المنافسة» بـ 5 وظائف



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن ميزانية العام الحالي (2022/2023) تتضمن زيادة في موظفي القطاع الحكومي بنحو 41.18 ألف موظف وموظفة، مدفوعة بنحو 23.63 ألف وظيفة منشأة للتعيين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المواطنين بأجهزة الدولة بواقع 20.4 ألف موظف.



وفي المقابل، تراجعت أعداد الوافدين بالقطاع العام بنحو 1057 وافدا خلال العام الحالي إلى 82.18 ألف موظف وموظفة مقارنة بـ 83.24 ألف موظف وموظفة في 2021/2022، وتراجعت أعداد العسكريين بـ 1788 عسكريا، ليرتفع معها إجمالي أعداد العاملين بالقطاع الحكومي إلى 449.18 ألف موظف وموظفة، مقارنة بـ 407.99 آلاف في العام المالي السابق 2021/2022.



وأظهرت البيانات أن تكلفة الـ 23.63 ألف وظيفة المنشأة للتعيين في ميزانية السنة المالية الحالية تصل إلى أكثر من 200.48 مليون دينار، فيما تستحوذ 6 جهات حكومية من أصل 31 على 74% من إجمالي تلك الوظائف بواقع 17491 وظيفة، حيث جاء ترتيب الجهات التي تتوافر فيها أكبر فرص وظيفية خلال العام الحالي كالتالي:



1- وزارة التربية: تحظى بنحو 34% من الوظائف المنشأة بواقع 8 آلاف وظيفة مخصص لها نحو 58.6 مليون دينار.



2- وزارة الكهرباء والماء: تستحوذ على 4 آلاف وظيفة من الوظائف المنشأة بمعدل 17% من إجمالي الوظائف بتكلفة تصل إلى 29.3 مليون دينار.



3- الإدارة العامة للجمارك: تحظى بـ 7.3% من الوظائف المنشأة بواقع 1731 وظيفة تبلغ تكلفتها المالية نحو 29.46 مليون دينار.



4- وزارة الصحة: تحظى بـ 6.4% من الوظائف بواقع 1500 وظيفة تبلغ تكلفتها الإجمالية 10.99 ملايين دينار.



5- وزارة الدفاع: تحظى بـ 1260 وظيفة من إجمالي الوظائف المنشأة، تبلغ تكلفتها الإجمالية 12.852 مليون دينار.



6- وزارة الداخليـــــــــة: استحوذت على 1000 وظيفة من إجمالي الوظائف المنشأة في الموازنة بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دينار.



يأتي ذلك فيما حظيت الإدارة العامة للطيران المدني بـ 949 وظيفة بتكلفة تصل إلى 6.95 ملايين دينار، تليها وزارة الأشغال العامة بـ 935 وظيفة بتكلفة تصل إلى 6.85 ملايين دينار، ثم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ 800 وظيفة تبلغ تكلفتها 5.86 ملايين دينار، تليها وزارة العدل بـ 675 وظيفة تبلغ تكلفتها نحو 7.66 ملايين دينار.



وتضمنت البيانات جهات بلغ معدل الوظائف المنشأة فيها لأقل من 100 وظيفة خلال العام الجديد، حيث جاءت قائمة أدنى 6 جهات بها وظائف منشأة خلال العام المالي الحالي كالتالي:



1- وحدة التحريات المالية: تضمنت ميزانيتها 4 وظائف منشأة بتكلفة سنوية تصل إلى 40 ألف دينار.



2- جهاز حماية المنافسة: يتيح 5 وظائف منشأة بتكلفة سنوية تصل إلى 36.64 ألف دينار.



3- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية: تضمن 14 وظيفة منشأة بتكلفة سنوية تصل إلى 147 ألف دينار.



4- الإدارة المركزية للإحصاء: تضمنت 22 وظيفة منشأة بتكلفة تصل إلى 150 ألف دينار.



5- الأمانة العامة للأوقاف: تضمنت 25 وظيفة منشأة بتكلفة تصل إلى 183.23 ألف دينار.



6- وزارة النفط: تضمنت ميزانيتها 26 وظيفة منشأة بتكلفة تصل إلى 190.56 ألف دينار.



متوسط تكلفة الراتب في الجهات الأعلى توظيفاً



تظهر الأرقام أن ترتيب متوسط تكلفة الموظف سنويا في الوظائف المنشأة بالجهات الأعلى توظيفا تأتي كالتالي:



٭ 17022 دينارا لـ «الجمارك»



٭ 10200 دينار لـ «الدفاع»



٭ 10000 دينار لـ «الداخلية»



٭ 7329 دينارا لـ «التربية»



٭ 7329 دينارا لـ «الكهرباء»



٭ 7329 دينارا لـ «الصحة»



متوسط تكلفة الراتب في الجهات الأقل توظيفاً



ويظهر متوسط تكلفة الموظف سنويا في الوظائف المنشأة بالجهات الأقل عرضا للفرص الوظيفية ما يلي:



٭ 10500 دينار لـ «أمانة التخطيط»



٭ 10000 دينار لـ «وحدة التحريات المالية»



٭ 7329 دينارا لـ «جهاز حماية المنافسة»



٭ 7329 دينارا لـ «أمانة الأوقاف»



٭ 7329 دينارا لـ «وزارة النفط»



٭ 6818 دينارا لـ «المركزية للإحصاء»