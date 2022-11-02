تواصل الفرق الرقابية بجميع أفرع البلدية بالمحافظات تكثيف جولاتها التفتيشية للكشف على السراديب المستغلة تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجله لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات.



وفي هذا السياق، قال مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م.محمد صرخوه إن المفتشين بفريق الطوارئ قاموا بالإشراف على عملية إخلاء طواعية لسردابين مخالفين بمنطقة الرقعي من قبل أصحابها وإزالة التقطعات وإعادتها إلى ما كانت عليها بالمخطط الهندسي.



ولفت صرخوه إلى أن البلدية حرصا منها وحفاظا على الأرواح والممتلكات من خطورة استخدام السراديب في غير الغرض المرخصة من أجله أو ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص منها قد مدت يد التعاون لملاك العقارات والمستثمرين لعملية الإخلاء طواعية من قبلهم لإزالة أسباب المخالفة مع أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة.