قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا عن مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق.



وقال كمال: تقدم البلدية دراسات عديدة تتعلق بالطرق والحركة المرورية آخذين في الاعتبار الزيادة السكانية المستقبلية والتوسع العمراني حسب دراسات إدارة المخطط الهيكلي، ومن الأهداف تطوير شبكة الطرق ووسائل النقل العام وتشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام وسائل النقل الجماعي لتخفيف الضغط المروري على شبكة الطرق.



لذا، يرجى منكم الإجابة عن الأسئلة التالية:



1- ما الوضع الحالي والمستقبلي لمشروع مترو الكويت للنقل؟ ومتى يتم توقيع المشروع والانتهاء منه حسب دراسات البلدية وقرارات الهيئة العامة للطرق والنقل البري؟



2- ما الدراسات التي قامت بها البلدية والخاصة بالنقل الجماعي وتشجيع المواطنين باستخدامها؟ مع تزويدي بنسخ من الدراسات.



3- ما النتائج والتوصيات الخاصة بمشروعي البلدية إنشاء بنك مروري، ومشروع دليل حساب الرحلات المرورية؟ مع تزويدي بنسخة منها.