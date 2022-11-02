عقدت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2022/2023 اجتماعها بحضور ممثلي الجهات المعنية والجمعيات التعاونية للمساهمة في توفير إقامة مناطق خدمية وترفيهية وأسواق مركزية مصغرة للمواطنين والمقيمين.



وقالت اللجنة إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال كاستعراض مواقع التخييم والتعديلات التي طرأت عليها فضلا عن اعتماد مواقع التخييم بالشكل النهائي والتعميم الخاص بالأحكام والشروط الخاصة بتراخيص المخيمات وسيتم تعميمه خلال الأيام المقبلة.



وأشارت إلى أنها أجرت القرعة بين الجمعيات التعاونية المتقدمة للمساهمة في إقامة مناطق خدمية وترفيهية وأسواق على 7 مواقع وقد تم توزيعها على الجمعيات الفائزة من خلال القرعة التي تم إجراؤها شريطة الالتزام بالمواقع المخصصة من قبل اللجنة والالتزام بالمساحة المحددة من قبل البلدية. ودعت اللجنة الجمعيات الفائزة الالتزام بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية ولاسيما وزارة الشؤون وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للغذاء.