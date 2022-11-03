قدمت عضو المجلس البلدي م.فرح الرومي اقتراحا بتخصيص موقع لإنشاء صوامع غلال جديدة في ميناء بجنوب الكويت لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد من التحديات التي تواجه العالم في ظل التزايد السكاني، بالإضافة إلى التغير المناخي والتلوث البيئي اللذين طال أثرهما جميع دول العالم، والكويت ليست بمعزل عن الأثر المتوقع لهذه العوامل، وعليه فإن تأمين المتطلبات الغذائية الأساسية، وبذل الجهود في سبيل تحقيق الأمن الغذائي هو مطلب وطني.



وأضافت الرومي: لذا أقترح تخصيص موقع لإنشاء صوامع غلال جديدة في ميناء آخر بجنوب الكويت،



إضافة إلى الصوامع الموجودة في ميناء الشويخ، وذلك لتأمين احتياطي استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية والحبوب تصل إلى مدة عام، ولتحقيق الأمن الغذائي واستدامته في مختلف الظروف والمتغيرات على أن يكون التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.