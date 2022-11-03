قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر سؤالا بشأن جسور المشاة المغلقة.



وقال العبدالجادر إن إقامة جسور للمشاة لا شك أمر في غاية الأهمية حفظا على سلامة الأفراد وتقليصا للازدحامات المرورية وهو أمر شائع في جميع دول العالم المتحضر، ولكن الأمر المستغرب أن يتم إنشاء جسور مشاة مكيفة وبسلالم كهربائية في أماكن غير مرتادة من قبل المشاة، ويزداد الأمر غرابة حين نكتشف أن معظم هذه الجسور مغلقة ولم يتم فتحها لعبور المشاة، الأمر الذي يؤكد سوء تخطيط وإهدار أموال الدولة. لذا، فإنني أتوجه بالأسئلة الآتية:



٭ ما الدراسات الميدانية التي قامت بها البلدية والتي كانت سببا وراء تخطيط وإنشاء هذه الجسور؟



٭ كم عدد هذه الجسور في جميع مناطق الكويت؟ وكم قيمة تكلفة إنشائها وعقود صيانتها؟



٭ كم عدد الجسور التي ما زالت تحت الإنشاء من هذه النوعية من الجسور؟



٭ كم عدد الجسور التي تم إغلاقها؟ وما الأسباب التي دعت إلى إغلاقها؟



٭ ما تصور البلدية عن طريقة التعامل مع هذه الجسور؟ هل سيعاد فتحها بنفس أوضاعها أم من الممكن إزالة الأجزاء المغلقة فقط؟