قدم عضو المجلس البلدي ناصر الكفيف اقتراحا باستحداث مدخل ومخرج من الدائري السابع الى جواخير الهجن.



وقال الكفيف: تسهيلا على رواد الطريق الى جواخير الهجن والاسطبلات وأهالي منطقة غرب عبدالله المبارك باختصار المسافة والوقت للوصول الى هذه المناطق بسهولة ويسر وتقليل الضغط على طريق كبد، أقترح: استحداث مدخل ومخرج من الدائري السابع الى جواخير الهجن والاسطبلات ومنطقة غرب عبدالله المبارك، وذلك لاختصار المسافة وتسهيلا على قاطني ومرتادي هذه المناطق، على أن يكون الطريق من حارتين تجنبا للازدحام والحوادث وتتم إنارته لمزيد من السلامة.