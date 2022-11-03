أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية مبارك الكبير بتنفيذ حملة نظافة مكثفة بمنطقة القرين في إطار التصدي لجميع المظاهر السلبية ورفع مستوى النظافة والارتقاء بها من خلال رفع كل ما يعمل على تشويه المنظر العام وإشغال الطريق في الشوارع والميادين، وغسيل الأماكن الحيوية وأمام المستوصفات والمساجد وأمام افرع الجمعيات ونظافة الشوارع الرئيسية والفرعية.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير فهد القريفة إن الحملة المكثفة التي تم تنفيذها استهدفت التصدي لكل المظاهر السلبية التي تشوه المنظر الجمالي وتؤذي المارة، وأسفرت عن رفع 14 سيارة مهملة وسكراب وتم إرسالها إلى موقع حجز السيارات، فضلا عن وضع 12 ملصقا على سيارات مهملة تمهيدا لرفعها بعد انتهاء فترة وضع ملصق الإنذار وتوجيه 32 إنذارا، إلى جانب غسيل الأماكن الحيوية وأمام المستوصفات والمساجد.