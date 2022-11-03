استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمهرجانات د.طارق العبيد ومسؤولة المهرجانات الداخلية وتمكين المرأة في الجمعية م.مريم الخريجي ومدير المهرجانات م.أحمد العبيد.



وخلال اللقاء، اطلع رئيس التحرير على جهود ومشاريع الجمعية الكويتية للمهرجانات لدعم جهود الدولة في الارتقاء بالقطاع السياحي، وتنظيم فعاليات سياحية وترفيهية وثقافية متنوعة على مدار العام لخدمة أهل الكويت والمقيمين فيها وزوارها من مختلف الأعمار.



وتناول اللقاء أيضا بحث تعزيز التعاون الإعلامي بين جريدة «الأنباء» والجمعية الكويتية للمهرجانات في تسليط الضوء على مختلف القضايا التي تخدم توجهات الدولة نحو تطوير قطاع السياحة ليأخذ دوره كرافد مهم في دعم الاقتصاد الوطني.