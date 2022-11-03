مفرح الشمري



انطلقت صباح امس في الكويت أعمال الاجتماع السادس لمسؤولي التدريب الإعلامي بدول مجلس التعاون الخليج العربية الذي ينظمه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، بمشاركة وفود تمثل دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالاضافة الى وفد يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك.



هذا، وقد استهل الاجتماع بالاطلاع على تقرير جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج بشأن متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الخامس لمسؤولي التدريب الإعلامي، وتقرير جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج بشأن الندوات وورش العمل التي نفذت خلال مهرجان الخليج الخامس عشر بمملكة البحرين 2022، كما ناقش المجتمعون مذكرة وزارة الإعلام بسلطنة عمان بشأن اقتراح الدورات التدريبية ومذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بشان اقتراح الدورات التدريبية.



شارك في الاجتماعات التي أقيمت بفندق ريجنسي كل من: أحمد بن محمد الشامسي (دولة الامارات العربية المتحدة)، وفهد الشملان (مملكة البحرين)، ومحمد بن صالح الهذال وفواز بن عبدالله الهزاع (المملكة العربية السعودية)، وواسيا بنت يوسف البلوشية (سلطنة عمان)، ومريم محمد سويلم وفاطمة عبدالحميد العمادي (دولة قطر)، ومنى ابراهيم المحارب ومني بنت يوسف الشرع (الكويت)، وعبدالرحمن بن راشد بوحجي مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتواصل الاجتماعي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما مثل مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وفد برئاسة المدير العام شفيق السيد عمر، وعضوية مدير العلاقات العامة والشراكات عبدالله عادل الطراروة، ومثل جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وفد برئاسة مدير عام الجهاز مجري بن مبارك القحطاني، وعضوية مشرف التدريب منصور على القرني وأخصائية التدريب امجاد محمد المزيد ومدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج علي ثابت.