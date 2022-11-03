أشاد رئيس مجلس الدولة بمقاطعة جنيف السويسرية ماورو بوجيا بالعلاقات مع الكويت على مختلف الصعد.



جاء ذلك في اجتماع بين بوجيا ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بمقر رئاسة مجلس الدولة بمدينة جنيف.



وقال السفير الهين في تصريح لـ (كونا) ان الاجتماع تناول تعزيز وتطوير العلاقات المتميزة والتعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل. كما أشار إلى اهتمام الكويتيين بزيارة المدينة والمنطقة المحيطة بها على بحيرة جنيف وأن هذا الاهتمام يقابل بترحيب من سلطات جنيف التي تشيد بالإقبال الكويتي على زيارة هذه المنطقة الواقعة غرب سويسرا. وأوضح السفير الهين ان بوجيا قد أبدى استعدادا تاما لتذليل أي عقبة او مشكلة قد تصادف السائحين الكويتيين أثناء استضافتهم في البلاد.