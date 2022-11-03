عبدالكريم أحمد



وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه على قبول تعيين 60 باحثا قانونيا كوكلاء نيابة بينهم 13 فتاة.



وسيتم تدريب المقبولين في معهد القضاء للدراسات القضائية لمباشرتهم العمل بوظيفة وكيل نيابة ‏«ج».



وفيما يلي الأسماء:



٭ بدر خالد عبدالله الديين



٭ سلمان محمد سلمان النصف



٭ فواز فايز عبدالله العصيمي



٭ محمد وليد محمد الديولي



٭ بدر خالد عبدالعزيز الحميميدي



٭ عيد احمد حمدان العازمي



٭ يوسف حميد حامد البحيري



٭ خالد بدر فردان النمشان



٭ عبداللطيف عادل يوسف الكندري



٭ عبدالله فؤاد فيصل الربيعان



٭ فواز راشد حميد العنزي



٭ محمد فيصل محمد مندني



٭ احمد عادل احمد البدر



٭ احمد محمود محمد البلوشي



٭ أنوار سالم احمد بوخضور



٭ بدر راشد عثمان الهويدي



٭ بدر محمد عثمان العميري



٭ بدرية فوزي خالد الميلم



٭ براك يوسف ناصر المعيلي



٭ بندر خالد نايف المطيري



٭ حصة ابراهيم محمد الحمود



٭ حماد محمد حماد مرسل



٭ حميد سعيد سالم البيدان



٭ خالد سليمان خالد الوزان



٭ خالد عبدالهادي فهد الجفين



٭ خالد فواز حسن الضبيب



٭ ريم جاسم حسن التويتان



٭ سعود سليمان عبدالرحمن السند



٭ سعود عبدالعزيز سليمان العبدالجليل



٭ ضاري وليد مصطفى العدساني



٭ طارق محمد راشد الدريعي



٭ طلال مشعل مبارك العيار



٭ عائشة بدر تركي الوزان



٭ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحسينان



٭ عبدالعزيز محمد خلف الحسيني



٭ عبدالعزيز محمد سعود الوزان



٭ عبدالله روضان عبدالعزيز الروضان



٭ عبدالله محمد عبدالله ابوصليب



٭ عبدالمحسن عادل عبدالله القضيبي



٭ فارس سليمان عبدالله القديفي



٭ فاطمة يوسف عبدالله العميري



٭ فرح عيد شميخ الرشيدي



٭ مبارك عبدالوهاب احمد السميط٭ محمد بدر محمد العتيبي



٭ محمد سيد طارق عبدالرحمن الطبطبائي



٭ محمد عبدالله محمد الحسيني



٭ محمد علي صالح الغيص



٭ مريم حمد مشعل الدبوس



٭ مرزوق مشعل مرزوق الصنيدح



٭ مريم سعيد عتيق العنزي



٭ مشاري ناصر ابراهيم الهويدي



٭ مشعل سلطان بداح المطيري



٭ منار حسين عبدالرسول بوفتين



٭ مهدي مصطفى سالم خدادا



٭ موسى لافي موسى المطيري



٭ ناصر فهد مرزوق العازمي



٭ نواف احمد مبارك الخنه



٭ نورة نايف رجعان العازمي



٭ هلا انور محمد الهويشل



٭ وضحة عبداللطيف عبدالله الضويب