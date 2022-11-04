ياسر العيلة



طرحت الفنانة أروى عبر قناتها في «يوتيوب» والمنصات الرقمية على طريقة الفيديو كليب أغنيتها الجديدة «ظالم»، كلمات محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع محمد عصمت، وإنتاج شركة «لايف ستايلز ستوديو» في أول تعاون بينهما.



والفيديو الكليب من إخراج عادل سرحان الذي قدم أروى بشكل غاية في الجمال والأناقة، فاختارت إطلالات منوعة من الفساتين ذات الألوان الطبيعية كالأخضر والأصفر بما يناسب المشاهد الخارجية ومواقع التصوير في النهار والليل.



الأغنية قدمت بشكل درامي معاناة وعذاب الحب بين الزوجين وانكسار العلاقة بينهما، وبخلاف الأغنيات السابقة ترجمت أروى بأدائها دور الظالم وما يتركه من آثار مدمرة على النفس، فغنت: «ظالم ظلمتك واعترف لما جرحتك للأسف وأكبر جريمة في الهواء خليت دمعك ينذرف».



أروى تخطت بهذا الكليب دور الفنانة المؤدية لأغنية «ظالم»، ولعبت دورا دراميا تمثيليا فائق الاحترافية عكست فيه الحالات النفسية المرافقة للمرأة بين الألم والدموع والمواقف الصادمة، فأتى العمل متناغما بين الصوت والصورة، وبدا جليا قوة الإحساس والمشاعر بالغناء والتعبير بالعيون والحركة للحالة العاطفية.



يأخذ الكليب رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتداول المعجبون مقاطع فيديو من الأغنية واللوكات مرفقة بالتعليقات الإيجابية والتهاني لأروى سواء على الأغنية الساحرة أو إطلالتها الراقية والأنيقة.