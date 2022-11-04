عبدالحميد الخطيب



عبر الفنان يعقوب عبدالله عن سعادته الغامرة لاختيار فيلمه الروائي الجديد «شيابني هني» للمخرج زياد الحسيني، للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي ستتواصل أعماله في الفترة من 1 الى 10 ديسمبر المقبل.



وشدد يعقوب في تصريح صحافي على أن الفيلم سيمثل نقلة في مسيرة الصناعة الكويتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام للاحترافية العالية التي قدمها المخرج الكويتي المتميز زياد الحسيني وأيضا التعاون الإنتاجي الكويتي- السعودي المشترك، مؤكدا أهمية المكانة التي راح يحتلها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وذلك منذ دورته الأولى، مرسخا بصمته في منطقة الخليج والعالم.



وحول شخصيته، قال يعقوب عبدالله: كل ما يمكن أن أقوله إن الشخصية ستقوم بمغامرة مذهلة وتمر بمحطات متعددة تأخذها الى عوالم من الدهشة والمغامرة، بالإضافة الى كمية المفاجآت التي سيحملها هذا النص السينمائي الذكي والثري والعميق، مشيرا الى أن الفيلم يروي قصة صديقي الطفولة اللذين يعثران فجأة على مخبأ للبنادق المسروقة، يستشرفا فيه فرصة لثراء عظيم، فيشتركان في رحلة برية ضمن عالم غامض أبطاله التجار والإرهابيون المرتزقة وأفراد العصابات والأسلحة.



وفي ختام تصريحه الخاص، قال الفنان يعقوب عبدالله، فيلم «شيابني هني» يشارك في بطولته النجم الأميركي الأيقونة رون بيرلمان، وعدد من الزملاء النجوم ومنهم الفنان حمد العماني وفيصل العميري وروان المهدي وبودي نادري وخالد ميامي (نجم فرقة ميامي الشهيرة) بالإضافة الى الفنان القدير جاسم النبهان وعدد آخر من النجوم.