مفرح الشمري



انتقل إلى رحمة الله المخرج الإذاعي القدير صالح الرجيب «بويوسف» بعد رحلة طويلة من العطاء في إذاعة الكويت تميزت بالبرامج الهادفة التي تبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ومنها البرنامج الشهير «تباشير الصباح» الذي تصدى الراحل «بو يوسف» لإخراجه منذ أكثر من عشر سنوات، ولديه قاعدة عريضة من المستمعين في الداخل والخارج.



رحيل المخرج القدير صالح الرجيب يعتبر خسارة للإعلام الكويتي والخليجي لما يمتلكه من خبرة كبيرة استفاد منها من عمل معه طيلة هذه السنوات في إذاعة القرآن الكريم.



الراحل «بو يوسف» أخرج العديد من البرامج الدينية والتوعوية مثل برنامج «مسيرة الخير»، وكان سر نجاح برامجه هو تعامله الجميل والراقي مع فريق عمله من خلال اختيار الفقرات والضيوف، الأمر الذي دفع المذيعين إلى العمل معه بكل حب وإخلاص لأنهم يشعرون انهم يتعاملون مع مخرج خلوق ومثقف يبحث عن التميز لهم.



الراحل استطاع أن يجعل برنامج «تباشير الصباح» الذي اخرج آخر حلقاته صباح امس من البرامج الإذاعية المميزة داخليا وخارجيا بفضل توجيهاته وإخلاص الفريق الذي يعمل معه.



والمخرج صالح الرجيب رحمه الله لم يتميز فقط بالبرامج الدينية، لكن حتى في البرامج الاجتماعية كبرنامج «قضية للنقاش» الذي بث على إذاعة البرنامج الثاني في فترة سابقة.



وكان العديد من المذيعين يفضلون العمل معه ليستفيدوا من خبرته الطويلة في المجال الإعلامي وتحديدا الإذاعي.



«الأنباء» تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).