أحمد الفضلي



يعقد الفنان القدير عبدالإمام عبدالله قرانه على الفنانة القديرة سعاد عبدالله ضمن سيناريو أحدث أعمالهما الفنية والمتمثل في المسلسل الدرامي الاجتماعي «مجاريح»، المقرر ان يبدأ تصويره خلال أيام، ويشهد مشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.



من جانبه، أعرب عبدالله عن بالغ سعادته بالعودة للعمل مع «سندريلا الشاشة الخليجية» الفنانة سعاد عبدالله من خلال هذا المسلسل، حيث كانت آخر مشاركة من خلال مسلسل «سما صافية» منذ ما يقارب الـ 10 سنوات، موضحا أن العمل مع أم طلال متعة فنية لما لها من نظرة فنية في عملية اختيار الأعمال، خلاف ما تتمتع به من جمهور كبير في الكويت والخليج والوطن العربي.



وفيما يتعلق بدوره في المسلسل، ذكر عبدالله خلال حديثه لـ «الأنباء» انه يجسد دور رجل في متوسط العمر يرتبط بالفنانة سعاد عبدالله ويمر معها بالعديد من المواقف الدرامية طوال أحداث حلقات العمل الممتدة الى 30 حلقة، مضيفا انه مستعد لبدء تصوير مشاهده في المسلسل، ويشاركه هو وأم طلال في البطولة كوكبة من النجوم منهم: أسمهان توفيق وهنادي الكندري وباسمة حمادة والفنان والمخرج محمد الحداد وأسامة المزيعل وشهاب جوهر وغرور وغيرهم، والعمل إخراج عيسى ذياب، تأليف جمال سالم ومن المقرر ان يعرض في رمضان المقبل.



وعن بقية مشاريعه الفنية للفترة المقبلة، قال عبدالله إن لديه العديد من النصوص الخاصة بأعمال فنية متنوعة يقوم بقراءتها حاليا لاختيار الأنسب من بينها للمشاركة فيه.