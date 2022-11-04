تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي عن حياة المطربة الأميركية سيلينا غوميز الوثائقي بعنوان «عقلي وأنا»، وذلك أمس الأول خلال مهرجان معهد الفيلم الأميركي في المسرح الصيني بهوليوود في ولاية كاليفورنيا الأميركية.



وعن الفيلم، الذي يخرجه أليك كيشيشيان، ومن المقرر عرضه على + Apple TV بدءا من اليوم، قالت غوميز: «عقلي وأنا.

نحن في بعض الأحيان خارج الخط ومن الصعب حقا التنفس، لكنني لن أغير حياتي».



ويتم من خلا الوثائقي «عقلي وأنا» تقديم حياة سيلينا غوميز على مدى السنوات الست الماضية، حيث أوضح الإنتاج سابقا أن حياتها اهتزت في ذروة حياتها المهنية، وكذلك يتم أيضا استعراض مواجهة سيلينا لجميع مشاكلها.



ومؤخرا تعرضت سيلينا غوميز لصعوبات نفسية وصحية دفعتها إلى تفعيل مسؤوليتها المجتمعية من خلال إطلاق منصة معنية بالصحة العقلية، وهي «وندر مايند»، وتركز على ربط الناس بالموارد التعليمية وإنهاء وصمة العار التي تشكل حاجزا أمام الإفصاح عن الأمراض العقلية. كما أعلنت منذ فترة عن خضوعها لعملية زراعة كلى بسبب مرض «الذئبة الحمراء».