أوقف كنديان في وسط البلاد بسبب إعطائهما سكاكر تحوي مادة الحشيشة لأطفال لمناسبة هالووين، فيما أدخل طفل المستشفى قرب فانكوفر بعد تعرضه لحادثة مماثلة، وفق الشرطة.

وأعلنت شرطة وينيبيغ بمقاطعة مانيتوبا الكندية الأربعاء أنها أوقفت رجلا في سن 63 عاما وامرأة تبلغ 53 عاما، للاشتباه بتقديمهما سكاكر تحوي رباعي هيدرو كانابينول، الجزيء الأساسي في القنب الهندي المسؤول عن آثار نفسية، لأطفال عشية عيد هالووين.

وفي المجموع، حصل أكثر من اثني عشر طفلا تراوح أعمارهم بين ست سنوات وست عشرة سنة، على السكاكر المسببة للهلوسة هذه وفق الشرطة التي فتحت تحقيقا في المسألة.



وقالت الشرطية في وينيبيغ داني ماكينون خلال مؤتمر صحافي «أنا كأم، أشعر بالصدمة مما حصل»، مضيفة «لكني كشرطية، لم يشكل ذلك أمرا مفاجئا لي مع الأسف». ودعت الأهل إلى التأكد من حصيلة ما جمعه أطفالهم خلال هالووين.

ويواجه كل من المتهمين 13 تهمة، تشمل خصوصا توزيع الحشيشة على قصر وتعريض حياة آخرين للخطر.



وفي غرب البلاد، بضاحية مدينة فانكوفر في مقاطعة بريتيش كولومبيا، أدخل طفل في الحادية عشرة من العمر المستشفى الاثنين بعدما تناول من دون علمه سكاكر تحوي المادة الفعالة للحشيشة. وفي هذه القضية، لم تستطع الشرطة تحديد مصدر السكاكر.