أظهرت دراسة أجراها فريق دولي من الباحثين، أن هناك زيادة بنسبة 68% في معدلات الوفيات المرتبطة بموجات الحر على مدى 20 عاما تقريبا منذ عام 2000، وأن تغير المناخ ساهم أيضا في نقص خطير في الغذاء في العديد من البلدان.



ودعت الدراسة، التي نقلتها وكالة أنباء «كيودو» اليابانية الرسمية، امس الخميس، إلى ضرورة إحداث تحول عاجل وفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، منتقدة الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم لإعطاء الأولوية لاستخدام الوقود الأحفوري على صحة الإنسان.



وقام الفريق بتحليل التأثير العالمي لارتفاع درجات الحرارة على الصحة العامة والاقتصاد، ووجد أن الوفيات المرتبطة بالحرارة زادت بنسبة 68% خلال الفترة بين 2017 و2021، مقارنة بنفس المدة الزمنية من 2000 الى 2004.



وكشفوا كذلك عن أن درجات الحرارة العالمية المرتفعة أصبحت تشكل أيضا تهديدا أكبر للمحاصيل الزراعية.



وأبرزت الدراسة أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي أيضا إلى خلق ظروف بيئية أكثر ملاءمة لانتشار الأمراض المعدية.