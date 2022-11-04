قالت دار كريستيز للمزادات الأربعاء، إن أكبر ألماسة وردية على شكل إجاصة (كمثرى) تطرح للبيع في مزاد قد تباع بما يصل إلى 35 مليون دولار في مزاد للمجوهرات النادرة في 8 الجاري.



وقال ماكس فاسيت، رئيس قسم المجوهرات في كريستيز في جنيف «الألماسة تزن 18.18 قيراطا. تلقينا قدرا كبيرا من الاهتمام من أرجاء العالم بالفعل».



وأضاف: «اللون استثنائي. إنها ألماسة ذات لون وردي زاه، لا تشوبها شائبة. إنها حقا جوهرة لم نشهد مثلها منذ فترة طويلة في كريستيز».



وتتراوح قيمة الألماسة بين 25 و35 مليون دولار.



وكانت أكبر ألماسة وردية زاهية بيعت في مزاد من تنظيم دار كريستيز تزن 18.96 قيراطا وبيعت مقابل 50.4 مليون دولار في عام 2018، وهو سعر قياسي عالمي للقيراط الواحد من الألماس الوردي في مزاد.