واصل منتخبنا الوطني للاسكواش تألقه ومفاجآته ليتأهل إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ 21 المقامة في كوريا الجنوبية، وذلك بعد الفوز على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 2-1، حيث تمكن عمار التميمي من الفوز على المصنف الأول 3-1 فيما خسر علي الرامزي ليتعادل الفريقان ليأتي عبدالله المزين بكل قوته وكامل خبرته محققا الفوز على المصنف الثاني بنتيجة 3-1 ليعلن بعدها تأهل الأزرق إلى النهائي مع تساقط لاعبي هونغ كونغ المرشح الثاني.



وبذلك سيلتقي «الأزرق» صباح اليوم مع منتخب الهند المرشح الأول لحصد لقب البطولة في المباراة النهائية.



وقد بات لاعبو منتخب الكويت حديث المنتخبات الآسيوية المشاركة في البطولة، اذ لقبه منظمو البطولة بـ «الحصان الأسود».



يذكر أن وفد منتخبنا الوطني برئاسة فايز المطيري، والجهاز الفني المكون من أشرف الكرارجي وأحمد السيد والإداري ناصر الرامزي. ومن المقرر عودة الوفد في الثامنة والنصف من صباح غد السبت.