تنطلق في الساعة الخامسة من مساء غد السبت منافسات بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة في ملاعب اللجنة الأولمبية الكويتية بمنطقة جابر الأحمد تحت رعاية وحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر، إذ من المقرر أن يعقد اليوم في الساعة الخامسة مساء الاجتماع الفني للبطولة، يعقبه سحب قرعة البطولة التي تشارك فيها منتخبات: الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، فلسطين، الأردن، العراق، سورية ولبنان.



وستقام البطولة للفئات العمرية للاعبين تحت 15 سنة (مواليد 2008 و2009 لفئتي الذكور والإناث فما فوق)، واللاعبين تحت 17 سنة (مواليد 2006 و2007 لفئتي الذكور والإناث فما فوق)، وتستمر منافساتها حتى الاثنين المقبل.



وأوضح رئيس الاتحاد الكويتي للريشة الطائرة علي المري أن حفل افتتاح البطولة سيقام في الساعة الخامسة مساء في صالة اللجنة الأولمبية الكويتية، وتقام فعاليات البطولة على 4 ملاعب وتستمر المنافسات حتى مساء الاثنين.