أكمل ميلان الإيطالي ولايبزيغ الألماني عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزهما على سالزبورغ النمساوي وشاختار دانييتسك الأوكراني تواليا بنتيجة مماثلة 4-0 ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة.



وانضم ميلان ولايبزيغ بالتالي إلى 14 فريقا آخر هي نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي (المجموعة الأولى) وكلوب بروج البلجيكي وبورتو البرتغالي (الثانية) وبايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي (الثالثة) وتوتنهام الانجليزي وأينتراخت فرانكفورت الألماني (الرابعة) وتشلسي الإنجليزي (الخامسة) وريال مدريد الإسباني (السادسة) ومان سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني (السابعة) وباريس سان جرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي (الثامنة)، وستسحب قرعة الدور ثمن النهائي يوم الاثنين المقبل.



في المباراة الأولى على ملعب سان سيرو، حسم ميلان تأهله الى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 بفضل رباعية أوليفيه جيرو (14 و57) ورادي كرونيتش (46) وجونيور ميسياس (90+1).



ورفع ميلان رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني خلف تشلسي المتصدر والفائز على دينامو زغرب الكرواتي 2-1 رافعا رصيده الى 13 نقطة.



وفي المجموعة ذاتها، قلب تشلسي تخلفه أمام دينامو زغرب بهدف الى فوز 2-1.



وفي المجموعة السادسة، حذا لايبزيغ حذو ميلان بفوزه الساحق على شاختار دانييتسك برباعية نظيفة.

ورفع لايبزيغ رصيده في المركز الثاني إلى 12 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن ريال مدريد الإسباني المتصدر والضامن تأهله والفائز على سلتيك الاسكتلندي متذيل الترتيب 5-1، في حين تجمد رصيد دانييتسك عند 6 نقاط في المركز الثالث لينتقل لخوض ملحق الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».



وفي المجموعة ذاتها، أكرم ريال مدريد وفادة ضيفه سلتيك بفوزه عليه 5-1.



وحسم النادي الملكي النتيجة لصالحه في الشوط الأول بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء عبر الكرواتي لوكا مودريتش (6) والبرازيلي رودريغو (21)، قبل أن يضيف ثلاثية في الشوط الثاني تناوب عليها ماركو أسينسيو (51) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (61) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (71).



وسجل هدف الفريق الخاسر البرتغالي جوتا (84).



بنفيكا يصدم سان جرمان



وفي تورينو، لم يكن فوز باريس سان جرمان الفرنسي على يوفنتوس 2-1 في عقر دار الأخير كافيا لفريق العاصمة الفرنسية لحسم صدارة المجموعة الثامنة في صالحه لأن بنفيكا نجح في الخروج فائزا على ماكابي 6-1 ليخطفها منه في الثواني الأخيرة.



ورفع بنفيكا رصيده الى 14 نقطة متفوقا على سان جرمان بفارق هدف واحد، علما أن المواجهتين بينهما ذهابا وإيابا انتهتا بتعادلهما بالنتيجة ذاتها 1-1.

خاض فريق العاصمة الفرنسية، الوحيد في البطولات الخمس الكبرى الذي لم يهزم حتى الآن هذا الموسم في مختلف المسابقات (16 انتصارا و4 تعادلات)، المباراة في غياب مهاجمه البرازيلي نيمار لتراكم البطاقات الصفراء.



وسجل هدفي «أثرياء باريس» كل من كيليان مبابي (13) ونونو مينديس (69)، فيما جاء هدف «اليوفي» عن طريق ليوناردو بونوتشي (39).



وعاد مان سيتي الإنجليزي إلى نغمة الانتصارات بعدما سقط في فخ التعادل السلبي في الجولتين الماضيتين بفوزه على إشبيلية الإسباني 3-1، ضمن منافسات المجموعة السابعة.



وعزز «السيتي» الضامن تأهله إلى ثمن النهائي من صدارة المجموعة رصيده إلى 14 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن دورتموند الثاني الذي تعادل مع كوبنهاغن الدنماركي 1-1 والذي حجز مقعده للدور التالي بتعادله السلبي مع سيتي بالذات في الجولة الماضية، فيما يخوض إشبيلية الثالث مع 5 نقاط ملحق الدور ثمن النهائي من مسابقة «يوروبا ليغ».



وفي المباراة الثانية، افتتح البلجيكي ثورغان هازار التسجيل لدورتموند بتسديدة أرضية في وسط المرمى (23)، قبل أن يعادل كوبنهاغن عبر لاعب وسطه الإيسلندي هاكون أرنا هارالدسون بعد تمريرة خلفية من السويدي فيكتور كلايسون داخل منطقة الجزاء (41).