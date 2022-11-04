تصطدم طموحات مان سيتي لخطف صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا بمواجهة صعبة عندما يستقبل منافسه فولام في ملعب الاتحاد غدا السبت في افتتاح مباريات المرحلة الـ 15 من المسابقة.



واستعاد «السيتي» توازنه تماما بعد خسارته من ليفربول فحقق فوزين على برايتون وليستر سيتي أبقى من خلالهما على فارق النقطتين عن أرسنال، فيما يحتل فولام المركز السابع وهو لم يخسر في المباريات الـ 4 الأخيرة.



وحقق مان سيتي العلامة الكاملة على أرضه بـ 6 انتصارات سجل خلالها أرقاما كبيرة بواقع 27 هدفا واستقبل 6 أهداف، بينما ضيفه اللندني سجل فوزين وتعادل مقابل 3 هزائم خارج ملعبه.

وفي بقية اللقاءات، يلعب ليدز يونايتد مع بورنموث، ونوتنغهام فورست مع برينتفورد، وولفرهامبتون مع برايتون، وإيفرتون مع ليستر سيتي.



إسبانيا



يدخل برشلونة في اختبار محفوف بالمخاطر عندما يستضيف ألميريا غدا السبت ضمن مباريات المرحلة الـ 13 من الدوري الإسباني.



ويبحث «البارسا»، صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة، عن الفوز ولا شيء سواه لاحتلال صدارة «الليغا» مؤقتا، حيث يتأخر عن المتصدر ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة.



ويلتقي غدا خيتافي مع قادش، وبلد الوليد مع إلتشي، وسلتا فيغو مع أوساسونا، فيما تفتتح المرحلة اليوم الجمعة بلقاء يجمع بين جيرونا وأتلتيك بلباو.



إيطاليا



يستطيع نابولي المتصدر والوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري الإيطالي ضرب عصفورين بحجر واحد عندما يحل ضيفا على منافسه المباشر أتالانتا، وإذا تحقق له ذلك، سيبعد منافسه عنه بفارق 8 نقاط خلال المرحلة الثالثة عشرة.



تدخل كتيبة المدرب لوتشيانو سباليتي المباراة بعد ان حققت الفوز في المباريات الـ 8 الأخيرة تواليا في الدوري مسجلا 30 هدفا في 12 مباراة هذا الموسم حتى الآن، في حين لم يحصد مضيفه أتالانتا سوى 7 نقاط من مبارياته الـ 4 الأخيرة على أرضه.



ويملك الفريق الجنوبي اكثر من ورقة رابحة في صفوفه، لاسيما بعد عودة مهاجمه النيجيري فيكتور اوسيمهن من الإصابة وهو افضل هداف في صفوفه في الدوري مع 7 أهداف يليه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي يعتبر من أبرز اكتشافات الدوري الإيطالي هذا الموسم بتسجيله 6 أهداف.



ويلعب غدا السبت إمبولي مع ساسوولو، وساليرنيتانا مع كريمونيزي، وميلان مع سبيتسيا، فيما تفتتح المرحلة اليوم بلقاء أودينيزي مع ليتشي.



ألمانيا



تنطلق اليوم مباريات المرحلة الـ 13 من الدوري الألماني، حيث يلتقي بوروسيا مونشنغلادباخ مع شتوتغارت، فيما يلعب غدا بوروسيا دورتموند مع بوخوم، وأوغسبورغ مع آينتراخت فرانكفورت، هرتا برلين مع بايرن ميونيخ، وماينتس مع فولفسبورغ، وفيردر بريمن مع شالكه.



فرنسا



يقص تروا وضيفه أوكسير شريط مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الفرنسي عندما يلتقيان اليوم، فيما يتواجه غدا اجاكسيو مع ستراسبورغ، وأنجيه مع صاحب المركز الثاني لانس.