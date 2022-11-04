أسامة أبو السعود



أصدر الوكيل لشؤون المساجد بوزارة الأوقاف م.بدر العتيبي تعمیما إداريا رقم 15 لسنة 2022 موجه إلى مديري إدارات مساجد المحافظات بإقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت 5 الجاري.



وجاء في التعميم، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، «يهديكم الوكيل المساعد لقطاع المساجد التحيات بدوام التوفيق جهودكم في خدمة بيوت الله تعالى، سائلين الله تعالى أن يجزل لكم المثوبة والعطاء. وقد ثبت عن عبدالله بن زيد: (أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين) رواه البخاري ومسلم، فصلاة الاستسقاء مستحبة ومشروعة لطلب السقيا من الله تعالى.



وأضاف: «وعملا بالسنة المطهرة يرجى اقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت 11 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 2022/11/5 م الساعة 10:30 صباحا في جميع المساجد المحددة لكل محافظة حسب الجدول المرفق، مع ضرورة دعوة الأئمة والخطباء جمهور المصلين للتوجه إلى تلك المساجد لأداء الصلاة فيها، وموعظتهم وحثهم على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى.