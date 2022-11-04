آلاء خليفة

‏أعلنت رئيسة المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات ابتسام القعود عن تنظيم المؤتمر الدولي الـ 38 تحت عنوان «التغيرات المناخية والبيئة والأمن الإنساني والاجتماعي التداعيات والمواجهة» والذي يقام تحت رعاية كلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت، بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من الفترة 6 إلى 8 الجاري، ‏ بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات في الكويت وخارجها.

وذكرت القعود أن المؤتمر يتضمن عددا من الفعاليات على مدى 3 أيام، وسيشهد اليوم الأول 5 جلسات عمل، وهناك 5 أخرى في اليوم الثاني تعالج موضوع التغيرات المناخية والآثار السلبية لتغير المناخ ‏ وبرامج الطاقة وتداعياتها والجهود والسياسات الحكومية في دعم برامج التغيرات المناخية وطرق التعامل معها وخاصة في ظل ظهور الأوبئة والأمراض.

وأضافت ان برنامج المؤتمر يواكبه عدد من ورش العمل، مضيفة أنه يستضيف عددا من المشاركين من الكويت وقطر ومن السفارة البريطانية والسفارة الأميركية.

وستقام فعالية المؤتمر في كلية العلوم الحياتية في موقع مدينة صباح السالم الشدادية، حيث سيكون حفل افتتاح المؤتمر يوم الأحد المقبل في تمام 10:00 صباحا على مسرح كلية العلوم الحياتية في الشدادية.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة للجميع إضافة إلى الطلبة للاطلاع على المستجدات في مجال التعامل مع المتغيرات المناخية.