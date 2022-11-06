أقامت شركة «رابيد للصناعات التكنولوجية» ندوة بعنوان «zora robotex»، وذلك بالتعاون مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ترأس الندوة المدير العام للشركة م.عبدالله الصفار، وشارك بها المدير العام لشركة «zora robots» المتخصصة في صناعة وإنتاج الروبوتات المتطورة وتقديم خدمات وحلول التكنولوجيا تومي ديبليياك.



واستعرض ديبليياك خلال الندوة مسيرة شركة «zora robots» العالمية التي بدأت منذ 2011 وقامت بتصنيع أول روبوت عام 2013، حيث كان الهدف الرئيسي للشركة تسخير التكنولوجيا بكل أشكالها وتقديم الخدمات والحلول التقنية على أعلى مستوى سواء عن طريق إنتاج الروبوتات وتطويرها وحل الإشكاليات التي تحول دون إتمام آلية عملها في السوق أو توفير المنصات الشبكية وخدمات الانترنت الأخرى المتصلة بالتكنولوجيا كالميتافيرس وتقنيات العوالم الافتراضية.



وقال ديبليياك إن الروبوتات تدخل حاليا في جميع المجالات والمناحي الحياتية المختلفة حيث تستخدم حاليا في خدمات الرعاية الصحية وتمت الاستعانة بها للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد- 19)، كما ان لديها العديد من الاستعمالات في القطاع الصناعي والنفطي والتعليم والجامعات، كما تم استخدام الروبوتات داخل الفنادق والمطاعم، حيث تقوم بتقديم الوجبات وإيصال الطلبات للزبائن وإرشاد المسافرين في المطارات سواء فيما يتعلق بتخليص اجراءات السفر أو مراجعة التأشيرات وغيرها من الأمور الأخرى.



وأضاف: «لدينا شركاء استراتيجيون في جميع أنحاء العالم وتعاقدنا مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة لتقديم الخدمات التقنية وتطوير التكنولوجيا داخل المشاريع الضخمة والحيوية التي تحتاج الى الاستفادة من الخدمات المتعددة للروبوتات في جميع المجالات».



وأفاد بأن شركة «zora robots» حصلت على عدد من براءات الاختراع للروبوتات التي تقوم بتصنيعها، لاسيما ان الروبوتات المصنعة تعد الأفضل على مستوى العالم، حيث تستخدم احدث التقنيات والأدوات التكنولوجية العالمية، متوقعا أن يصبح هناك روبوت لكل فرد في المستقبل القريب.



وختاما، قام م.عبدالله الصفار بتكريم تومي ديبليياك على الجهود التي يبذلها في تعزيز آليات عمل الشراكة بين «رابييد للتكنولوجيا» و«zora robots».