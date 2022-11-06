أحمد مغربي



عـلـمـــت «الأنبــــاء» ان الـجــهــاز المركزي للمناقصــات العامة وافق في اجتماعه الأخير على طلب شركة نفط الكويت ترسية مناقصة تركيب خطوط أنابيب تدفق النفط الخام والأشغال المتصلة في مناطق جنوب وشرق الكويت بقيمة 42.5 مليون دينار على شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات التي حازت أقل الأسعار بعد إجراء الموازنة التشغيلية. على صعيد آخر، طلب الجهاز المركزي للمناقصات من الشركات تحديد التأمين الأول لمناقصة تقديم خدمات دعم البحرية، وذلك بعد طلب شركة نفط الكويت ترسية العقد على شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن التي حازت أقل الأسعار المطابقة للشروط بقيمة 4.8 ملايين دينار.