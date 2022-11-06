نظم مركز دراسات الاستثمار، الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار، البرنامج التدريبي «برنامج المدير الناشئ» لمساعدة المديرين والقياديين في الشركات لتحسين وتطوير بيئة العمل ورفع كفاءتهم القيادية، وذلك على مدار 3 أيام من 1 إلى 3 الجاري.



وفي هذا السياق، قالت الأمين العام بالإنابة فدوى درويش إنه وفي إطار سعي الاتحاد لمواكبة كل التطورات التي تهم قطاع الاستثمار وأهمية تفعيل دور القياديين في شركات الاستثمار، أتت هذه الدورة لتطوير القدرات القيادية لدى المديرين الجدد وتعريفهم بالمتطلبات والمهارات المطلوبة للتطور القيادي، وذلك لتمكينهم من وضع الأطر العملية المناسبة وكيفية التعامل مع فريق العمل والمهام المنوطة بهم والأهداف التي يرسمها القيادي للنجاح، وقد قدم البرنامج هاكوب إمرازيان - الذي يمتلك خبرة مهنية عالمية تزيد على 27 عاما في التدريب وتطوير الشركات، كما أنه خبير دولي على صعيد التطوير القيادي وتدريب المديرين التنفيذيين.



وأتت الدورة التدريبية على شرح أبرز النقاط التي تتمحور حول القيادة الذاتية للمدير وفهم الدوافع الشخصية التي تقوده لتحقيق النجاح في موقعه والتعرف على ماهية الكفاءات التي يتميز بها المدير لكي ينجح في عمله، وتحديد متطلبات الأدوار القيادية وما المهارات المطلوبة لكل مرحلة من التطور القيادي، بالإضافة إلى توضيح الفرق بين القائد والمدير.