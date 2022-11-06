قال تقرير الشال الأسبوعي إن أداء بورصة الكويت خلال شهر أكتوبر الماضي، كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء سبتمبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول 3% والسوق الرئيسي 2.8%، وارتفع مؤشر السوق العام بنحو 3%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 2.5%.



وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في أكتوبر مقارنة بسيولة سبتمبر، حيث بلغت السيولة نحو 1.29 مليار دينار مرتفعة من مستوى 920 مليون دينار لسيولة شهر سبتمبر، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر نحو 61.5 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 33.7% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر البالغ 46 مليون دينار.



وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي (أي في 201 يوم عمل) نحو 12.78 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 63.6 مليون دينار، مرتفعا بنحو 19.1% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 53.4 مليون دينار.



وما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.

أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.1% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 14.6% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.