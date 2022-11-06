وقّعت اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران عقد رعاية مع شركة فيرست موتورز، الوكيل والموزع الحصري لسيارات جينيسيس في مملكة البحرين، لتكون بذلك مزود السيارات الرسمي للمعرض المزمع عقده في قاعدة الصخير الجوية في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2022.



وستوفر جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا، باعتبارها المزود الرسمي للسيارات، 85 سيارة من طرازات السيدان الفاخرة G90 وG80.

كما يشهد الحدث تخصيص جناح لعلامة جينيسيس، حيث يمكن للزائرين مشاهدة أحدث طرازات العلامة التجارية بشكل مباشر، ومن ضمنها سيارات السيدان الرائدة G90، وGV70 SUV.



ويقام المعرض، برعاية ملكية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، وبتنظيم من وزارة المواصلات والاتصالات وسلاح الجو الملكي البحريني، وبالتعاون مع شركة فارنبره الدولية.



ووقع عقد الرعاية كل من نواف الزياني، العضو المنتدب لشركة فيرست موتورز، ويوسف محمود، مدير مجموعة معرض البحرين الدولي للطيران، وذلك بحضور محمد الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات.



ويأتي توقيع العقد ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، وتوجيهات سموه في إشراك القطاع التجاري والشركات العالمية وتفعيل دورهم وحضورهم في الفعاليات العالمية التي تستضيفها مملكة البحرين.



وأعرب الوزير محمد الكعبي عن اعتزازه بالدعم الذي تقدمه شركة فيرست موتورز، حيث تعد مشاركتهم في المعرض مثالا في الدور المحوري الذي تلعبه الشركات العالمية في مجال السيارات وفي نجاح المعرض.

وأشار بمرور عشر سنوات الى تميز النسخة الأولى من معرض البحرين الدولي للطيران في العام 2010، وأن النسخة السادسة من المعرض ستوفر منصة مناسبة لتهيئة الأعمال للمشاركين من حيث تكوين العلاقات، وتبادل الأفكار والتعاون المثمر بين الشركات المشاركة، الأمر الذي يدعم توجهات البحرين نحو جذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الاقتصادية.



من جانبه، قال نواف الزياني، العضو المنتدب لشركة فيرست موتورز: إنه لمن دواعي فخرنا أن ندعم مثل هذا الحدث المهم الذي يرفع اسم المملكة في المحافل الدولية، ويعزز قطاع الطيران في المملكة.

وتأتي رعايتنا للمعرض تأكيدا على التزامنا ببذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على مكانة مملكة البحرين والنهوض بالاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.