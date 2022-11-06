أسامة أبو السعود



شهدت العديد من مساجد الكويت صلاة الاستسقاء طلبا للغيث ونزول المطر؛ اقتداء بسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل «اللهم اغثنا.. اللهم اغثنا.. اللهم اغثنا».



وحث أئمة المساجد جموع المصلين على التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، وحذروا من المعاصي؛ لأنها أسباب القحط وأسباب حبس المطر وأسباب العقوبات، وان التوبة والإنابة الى الله من اسباب نزول المطر وعموم الخير، مستشهدين بقوله تعالى (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا).



وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دعت عبر تعميم أصدره الوكيل المساعد لقطاع شؤون المساجد م.بدر العتيبي جموع المصلين الى أداء صلاة الاستسقاء صباح امس السبت في 104 مساجد بمختلف محافظات البلاد؛ اقتداء بسنة النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.