وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالين إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، نصا على ما يلي:



السؤال الأول: يعد مستشفى جابر صرحا طبيا عالميا متنوعا في اختصاصاته وتجهيزاته، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، وكان من المتوقع أن يغطي منطقة مبارك الكبير الصحية بجميع مناطقها، ولكن صدر قرار وزاري يقضي باعتماد المناطق السكنية التي سيقدم مستشفى جابر الأحمد الخدمة الصحية للمواطنين القاطنين بها وهي (جنوب السرة، مشرف، غرب مشرف، بيان، المسايل، أبوفطيرة، المسيلة، الفنيطيس، وأبوالحصانية) وتجاهل القرار مناطق ذات كثافة سكانية عالية وأقرب جغرافيا مثل منطقة ضاحية صباح السالم والقرين والقصور والعدان وباقي مناطق محافظة مبارك الكبير، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- لماذا لم تضف منطقة ضاحية صباح السالم وباقي مناطق محافظة مبارك الكبير ضمن المناطق السكنية التي سيقدم مستشفى جابر الأحمد الخدمة الصحية للمواطنين القاطنين بها؟



2- ما الأسس التي اعتمدت عليها وزارة الصحة في تحديد المناطق؟ هل هي جغرافيا أم بالكثافة السكنية؟



3- هل شكلت لجنة لتحديد المناطق التي يشملها مستشفى جابر بالخدمات الصحية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بقرارات هذه اللجنة وتوصياتها، وعلى أي أساس اعتماد التوصيات لهذه المناطق وتجاهل المناطق الأقرب؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما الجهة التي أوصت باعتماد هذه المناطق؟



السؤال الثاني: صدر قرار من مجلس الوزراء للبدء في إجراءات تجهيز وإنشاء المدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد السكنية، وكلفت الوزارة بهذا التجهيز لتقديم الرعاية الصحية لسكان هذه المدينة والمناطق الجنوبية، كونها في أمس الحاجة لمثل هذه الخدمات المستحقة لهم، بسبب معاناتهم من البعد عن المستشفيات والازدحام الذي يشهده مستشفى العدان، والذي يخدم محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، فضلا عن قلة المراكز الطبية المتخصصة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة للبدء في إنشاء وتجهيز مشروع المدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد السكنية منذ صدور القرار حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



2- ما الموعد المحدد لتنفيذ هذا المشروع؟ وما نسبة إنجاز المراحل حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



3- ما الطاقة الاستيعابية المقدرة لهذا المشروع؟