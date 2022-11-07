

أعلن مدير إدارة المساعدات في جمعية النجاة الخيرية محمد الخالدي، أن عدد الأسر التي استفادت من مشروع «أبشروا بالخير» في سداد ايجار السكن خلال 2022 بلغ 223 أسرة بالكويت، وأن إجمالي الأشهر التي تم دفعها لهذه الأسر 966 شهرا. وتقدم الخالدي بالشكر لأصحاب الأيادي البيضاء الذي ساهموا بالتبرع في المشروع الذي يعد نموذجا للتكافل الاجتماعي، وبشرهم بالأجر من عند الله تعالى، كما نقل لهم دعاء الأسر التي تمت مساعدتها، مضيفا: نرى بأعيننا سعادة عائل الأسرة عندما يتم رفع عبء الإيجار من على كاهله، خاصة أن بعض الأسر التي نقدم لها المساعدة تعولها امرأة، وأخرى عائلها مريض.