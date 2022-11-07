خطة إعلامية لتوضيح برنامج عمل الحكومة بعد اعتماده رسمياً من مجلس الوزراء : ضمان ديمومة الرفاهية لجميع الكويتيين

بدء التشغيل التجاري لمصفاة الزور وانطلاق عمليات أكبر مصفاة تكرير نفط في العالم

آلية جديدة.. لتسريع تكويت الوظائف الحكومية.. و«الأنباء» تنشرها



مريم بندق



علمت «الأنباء» أن 35 ألف متقاعد تقل معاشاتهم عن 1000 دينار شهريا. وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن الحكومة ستمضي قدما في زيادة معاشات المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 1000 دينار شهريا بصرف النظر عن الأعداد المستحقة، وآلاف الموظفين، وذلك ردا على سؤال حول أعداد هذه الفئة.

ولفتت المصادر إلى أن الهدف تحسين الدخل الشهري لهم سواء كان عددهم 35 ألفا أو أكثر أو أقل وقت صدور القرار.

وبشأن ملامح البديل الاستراتيجي المعدل، ذكرت المصادر أن أهم هذه الملامح التركيز على الكوادر الوطنية العاملة في تخصصات معينة ولم تحصل على أي كوادر أو مزايا مالية وبقيت مقيدة بسلم رواتب أساسي يقل عما تحصل عليه التخصصات ذاتها في أماكن أخرى، مشيرة إلى التركيز على تخصصات علمية وفنية مازال يحتاجها سوق العمل، ومتوقعة أن تبلور الحكومة تصوراتها خلال شهر.

ولفتت إلى ان تحسين أوضاع هذه الفئة سينسحب على التعيينات الجديدة. ولم تعلق المصادر على سؤال حول قانوني «الدين العام » و «السحب من احتياطي الأجيال».



من جهتها، أعربت مصادر خاصة لـ «الأنباء» عن أهمية إعادة النظر في آلية الدعم المتاح للجميع من دون أي ضوابط. ومن الأهمية ذكر أن الميزانية الجديدة 2022-2023 لا تتضمن زيادات مالية لأي فئة، ما يعني أن صدور قرارات جديدة يتطلب اعتمادا إضافيا او ترحيلها للسنة المالية المقبلة 2023-2024.



هذا، وتنشر «الأنباء»الآلية الجديدة لتسريع تكويت الوظائف الحكومية، والتي بموجبها تم توزيع ميزانيات نهاية خدمة الوافدين على الوزارات وتكليف «ديوان الخدمة» ببحث بيانات المعاملات فقط.



على صعيد متصل، سيتم تنفيذ خطة إعلامية لتوضيح برنامج عمل الحكومة بعد اعتماده رسميا من مجلس الوزراء الذي ينظر فيه باجتماعه اليوم.

خطة إعلامية لتوضيح برنامج عمل الحكومة بعد اعتماده رسمياً من مجلس الوزراء : ضمان ديمومة الرفاهية لجميع الكويتيين

علمت " الأنباء" أنه سيتم تنفيذ خطة إعلامية لتوضيح برنامج عمل الحكومة بعد اعتماده رسميا من مجلس الوزراء.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء"، إن الخطة الإعلامية ستركز على الملامح الجديدة للبرنامج والمرتكزات والمبادرات والأهداف والمشروعات التنموية الواردة فيه وانعكاسها على تحسين معيشة بعض فئات المواطنين، وستوضح آلية تفكيك المعوقات المالية والادارية التي تتسبب في المشكلات التي تواجه المواطنين مما يعزز ضمان ديمومة الرفاهية لجميع الكويتيين.

بدء التشغيل التجاري لمصفاة الزور وانطلاق عمليات أكبر مصفاة تكرير نفط في العالم

أعلن مركز التواصل الحكومي بدء التشغيل التجاري لمصفاة الزور وانطلاق عمليات أكبر مصفاة تكرير نفط في العالم وأورد المركز مميزات المشروع في البيان التالي :

ميزانيات نهاية خدمة الوافدين وزّعت على الوزارات وتكليف «ديوان الخدمة» ببحث بيانات المعاملات فقط

آلية جديدة.. لتسريع تكويت الوظائف الحكومية.. و«الأنباء» تنشرها

تنشر «الأنباء» الآلية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة للإسراع في تكويت الوظائف الحكومية المختلفة التي مازالت تشغل بالوافدين.

وكشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» عن أن الآلية الجديدة تضمنت تغييرا جذريا في الإجراءات المالية والإدارية الحالية لتسريع عجلة إنهاء خدماتهم وتعيين كويتيين من منتظري الوظيفة الحكومية.

وأوضحت أن ميزانيات نهاية خدمة الوافدين وزعت على الوزارات بالمبالغ ذاتها التي وردت في جميع الطلبات المقدمة منهم، وذلك لتمكينهم من إصدار قرارات إنهاء خدمة الوافدين الذين مازالوا يعملون في أي جهة أو وزارة.

واستطردت قائلة: إن الإجراء الثاني الذي تضمنته الآلية الجديدة نص على أن يتولى ديوان الخدمة المدنية التدقيق على بيانات معاملات إنهاء خدمة الوافدين فقط، من دون تكليفه بصرف المكافأة، على أن تتولى كل وزارة عملية الصرف.

وذكرت المصادر أنه لم يتم وضع أي قيود لحظر تكويت وظائف معينة أو ربط إنهاء الخدمة ببلوغ سن معينة.

وأفادت بأنه مع صدور ميزانية الدولة الجديدة ستنفذ هذه الآلية التي ستعالج أيضا صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أنجزوا المعاملات الخاصة بهم في ديوان الخدمة المدنية.