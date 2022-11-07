محمد راتب

دعا رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان وزير المالية عبدالوهاب الرشيد إلى الموافقة على مطلب اتحاد الصيادين بلقائه بأسرع وقت لشرح معاناتهم، مشيرا إلى أنهم طلبوا اللقاء قبل اعتماد الميزانية 2023/2022 لكن حتى الآن لم يتم تحديد الموعد، مشيدا بجهود الوزير في الموافقة على زيادة دعم الأعلاف، لكنه في ذات الوقت لم يوافق على زيادة الدعم السمكي الذي لم يتغير منذ أكثر منذ 30 عاما.



وقال الصويان إن الصيادين يأملون من وزير المالية الموافقة على تعزيز ميزانية 2022 - 2023 وزيادة الدعم السمكي، أو تتم المناقلة من بعض الدعوم بين القطاعات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة، خاصة أن الدعوم زادت وتضاعفت في جميع القطاعات ما عدا الدعم السمكي الذي لم يزد منذ عام 1992 رغم موافقة مجلس إدارة «الزراعة» وتوصية القطاع السمكي بضرورة الزيادة.



وأوضح أن الدعوم التي تصرف للهيئة لدعم القطاعات زادت هذا العام من 27 مليونا إلى 35 مليونا، وتمت زيادة دعم الأعلاف من 10 إلى 20 مليونا، كما أن دعم المزارعين زاد قبل من 7 إلى 8 ملايين، والألبان من 4 إلى 5 ملايين، والنخيل مليونا، والدعومات الأخرى 500 ألف، في حين تم تخفيض الدعم السمكي من 500 إلى 450 ألفا في ميزانية 2023/2022 منها 80 ألفا لعلف مزارع الأسماك ويتبقى 370 ألفا فقط موزعة على 720 رخصة صيد، لنجد الدعم ينخفض بدلا من زيادته أسوة بالقطاعات التي تمت زيادتها.