صرح مدير إدارة العلاقات العامة بإدارة الفتوى والتشريع هشام فاضل النصر الله، بأن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح حسين المسعد استقبل وفدا قانونيا من سلطنة عمان الشقيقة برئاسة عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية د.محمد الزدجالي وعضوية كل من عضو مجلس الشورى العماني د.حمد بن حمدان الربيعي وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، وذلك بحضور ممثلي جمعية المحامين الكويتية: نائب رئيس الجمعية عدنان أبل وأمين السر خالد السويفان وعبدالرحمن الطاحوس، كما حضر اللقاء من الفتوى والتشريع كل من وكيل الإدارة المستشار سعود القملاس ووكيل الإدارة المستشار نادية الدبوس والمستشارة نورة الروضان.



وقد رحب رئيس الإدارة المستشار المسعد بالحضور وأطلعهم على الأدوار التي تقوم بها الإدارة منذ نشأتها وكذلك التطور المستمر الذي تشهده، كما تم على هامش اللقاء مناقشة تبادل الخبرات والتجارب القانونية في البلدين الشقيقين، متمنيا كل التوفيق للوفد الزائر.



وقد أعرب الوفد الزائر، عن جزيل الشكر والتقدير للقائمين على الإدارة لما لقوه من كرم الضيافة وحسن الوفادة.