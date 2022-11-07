القاهرة - خلود أبوالمجد



بدأ الفنان محمد عبدالرحمن التحضير لمسلسله الجديد «موعد على الغداء»، وهو اسم مؤقت للعمل لحين الاستقرار على اسم آخر، ويتكون من 15 حلقة، ومن المقرر أن ينافس به في سباق دراما رمضان المقبل.



وعبر عبدالرحمن عن سعادته لخوض هذه التجربة التي تجمعه لأول مرة مع المخرج كريم العدل والفنان كريم فهمي، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإنتاج كريم أبو ذكري، ومن المتوقع أن يعلن عن باقي الأبطال خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن محمد عبدالرحمن عرض له مؤخرا فيلم «الدعوة عامة» الذي شارك في بطولته: أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز)، وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب يدعى «معتز»، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى أزمات ومشاكل.