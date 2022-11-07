منى مصطفى



تجتمع الفنانة نادين نسيب نجيم مع الفنانة زينة مكي مجددا في مسلسل «وأخيرا» بعد لقائهما في مسلسل «طريق» الى جانب عابد فهد، إخراج رشا شربتجي، ثم عادتا للعمل معا في مسلسل «صالون زهرة» للمخرج جو بوعيد، في الجزأين الأول والثاني، المفترض بداية عرضه على منصة «شاهد» هذه الفترة، ومسلسل «وأخيرا»، تأليف السوري بلال شحادات، إخراج أسامة الناصر، إنتاج شركة «صباح إخوان»، وسيجمع نادين وزينة مع الفنان قصي خولي والفنانة منى واصف، ويتألف العمل من 30 حلقة وسيعرض في شهر رمضان المقبل، ويدور ضمن إطار القضايا الاجتماعية وسط قصة حب قوية، على أن يبدأ التصوير، حسب موقع «نواعم» نهاية الشهر الجاري في بيروت، بعد أن طلبت نادين تعديلات بسيطة على القصة.