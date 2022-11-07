بعد انتشار العديد من الشائعات التي طالتها بشأن علاقتها بالفنان محمود عبدالعزيز قبل وفاته وحقيقة طلب الزواج منها، وضعت المخرجة إيناس الدغيدي حداً لكل تلك الأقاويل والشائعات، وقالت في تصريحات صحافية: لم أتلق أي عروض زواج من جانب الفنانين وكل ما يتردد مجرد شائعات وهي أقاويل عارية تماما عن الصحة.



وأضافت: حتى طلب زواج محمود عبدالعزيز مني كان غير جاد، حيث كنا مع الفنانة نجلاء فتحي في فيلم «عفواً أيها القانون» ولم يتعد الأمر مجرد «الهزار» وانتهى في نفس الجلسة التي جمعت بيننا.



وأوضحت الدغيدي: ما دار بيني وبين الإعلامية بوسي شلبي كان مجرد «هزار» وليست هناك أي علاقة سوى علاقة الزمالة والعمل التي جمعت بيني وبين محمود عبدالعزيز، وأنا في العمل كنت جادة للغاية ولم يكن هناك مجال للعلاقات العاطفية أو الزوجية بالنسبة لي، ولذلك لم أتلق أي عروض زواج من فنانين.