دمشق - هدى العبود



كشفت الفنانة السورية هيا مرعشلي، عن سبب قلة ظهورها في أعمال الدراما الفنية في الفترة الماضية، حيث نشرت توضيحا لها عبر خاصية الستوري في حسابها الرسمي بـ «انستغرام» كتبت فيه أنها ترفض تقديم أعمال فنية لا تضيف لها، وقالت: «إذا مش قادرين نقدم شي بفيد، ما نقدم شي بضر، أقل شي، مني وجر، وهاد سبب غيابي الحقيقي».



وأضافت: «مع احترامي لكل المشاريع الفنية يلي عم تنعرض علي، بس للأسف، أزمة كتابة نصوص حقيقية، يمكن صار لازم نحن نكتب.. شو بدنا نقول».



وكان آخر ظهور لهيا مرعشلي في عام 2021، حيث قدمت شخصية مميزة في مسلسل «قيد مجهول»، بعد أن تراجع نشاطها منذ عام 2019، والعمل من بطولة كل من: باسل خياط، عبدالمنعم عمايري، نظلي الرواس، إيهاب شعبان، جيانا عنيد، ومن تأليف محمد أبولبن ولواء يازجي، وإخراج سدير مسعود.