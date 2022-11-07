كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن عزمه إنشاء «أسطول من المسيّرات البحرية»، مؤكدا أن الإعداد جار لتشكيل منصة لجمع التبرعات لصالح ذلك الهدف.

وقال زيلينسكي في تصريح نشر بموقع الرئاسة الأوكرانية: «سنطلق الأسبوع المقبل حملة لجمع التبرعات.

سنجمع الأموال لأسطول من الطائرات البحرية بدون طيار». وأضاف: «أنا متأكد من أن ملايين الأشخاص سيدعمون هذا التوجه في سبيل دفاعنا عن أنفسنا». وتابع قائلا: «سيكون الغرض من هذه الطائرات المسيرة حماية مناطقنا البحرية فقط».



الى ذلك، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية امس أن القوات الأوكرانية صدت هجمات روسية على 14 مجمعا سكنيا في أربع مناطق أوكرانية خلال 24 ساعة.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الهيئة القول إن «الروس يحاولون الاحتفاظ بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤقتا، ويركزون جهودهم على منع تحركات قوات الدفاع في اتجاهات معينة، كما انهم ينفذون عمليات هجومية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا».



وتعرضت مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون وميكولايف للنيران حيث شن الجيش الروسي، أربع هجمات صاروخية و19 ضربة جوية، مستخدمين أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.



وبحسب هيئة الأركان العامة، تواصل القوات الروسية تهجير السكان من الأراضي المحتلة مؤقتا في منطقة خيرسون حيث يخضع الذين يعيشون على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، وكذلك في منطقة طولها 15 كيلومترا من الضفة اليسرى، لما يسمى بـ «الإخلاء».



من جانبها، قامت الطائرات الأوكرانية بتدمير ست مناطق لتركيز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية، فضلا عن موقع أنظمة للدفاع الجوي بينما أسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أربع طائرات بدون طيار معادية.



وتحولت مدينة خيرسون الواقعة في جنوب اوكرانيا التي يحتلها الجيش الروسي مع تقدم لقوات كييف في الاسابيع الأخيرة الى مدينة مظلمة «من دون كهرباء وماء» امس بعد غارة اصابت خطوط الجهد العالي، كما أعلنت سلطات الاحتلال الروسي.