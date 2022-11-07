أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية الستار، امس، عن الصاروخ «صياد 4B».



وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أنه تم اختبار منظومة «باور 373» المطورة بنجاح ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى بصاروخ «صياد 4B» بعيد المدى.



وفي هذا الاختبار، تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد على 450 كيلومترا بواسطة الرادار المطور لمنظومة «باور 373»، وتم تعقبه على مدى نحو 405 كيلومترات، وتمت إصابته وتدميره بالكامل على مدى يزيد على 300 كيلومتر.



وأشارت إلى أن صاروخ «صياد 4B» بعيد المدى يحتوي على وقود صلب، وتم تقييمه بشكل عملي بالكامل لأول مرة، وتمت زيادة مدى رادار الكشف في منظومة «باور 373» من 350 إلى 450 كيلومترا، وزيادة نطاق رادار الاشتباك لهذه المنظومة من 260 إلى 400 كيلومتر. كما تم زيادة مدى صاروخ المنظومة من 200 إلى 300 كيلومتر، وزيادة ارتفاع اشتباكه من 27 إلى 32 كيلومترا.



وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني إن هذه المنظومة بإمكانها الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها. واعتبر أن الكثير من الدول تتمنى امتلاك منظومة دفاع صاروخية مثل «باور 373».



من جهة اخرى، قتل 4 جنود من رجال الشرطة بالرصاص، في مركز للشرطة جنوبي إيران، امس، حسبما قالت وكالة الأنباء «تسنيم» الإيرانية، شبه الرسمية.



ووقع الحادث بالقرب من بلدة بامبور، جنوب شرق العاصمة طهران، في محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة.



ونقلت «تسنيم» عن قائد شرطة محلي قوله إن الجندي فتح النار بعد خلاف مع جندي آخر حول مسائل شخصية، وتم اعتقال الجندي على الفور.