قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تولي إدارة جهاز المخابرات في المرحلة الحالية.



وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) في بيان إن السوداني أكد خلال زيارته مقر المخابرات امس دعم «الدور الوطني للجهاز بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن».



وشدد على أهمية أن يحافظ الجهاز على مسار عمله وفق الاختصاص المرسوم له طبقا للدستور وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقا لمعايير المواطنة الحقة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل والمصالح الوطنية والأمنية العليا للعراق.



وكان السوداني قرر إبعاد رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي من منصبه.



في غضون ذلك، أرجأ البرلمان العراقي في جلسته امس القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية التي توقف العمل بها منذ 20 عاما، ويثير احتمال إعادتها جدلا في العراق.



وليس واضحا بعد ما إذا كان مشروع قانون «خدمة العلم» او «التجنيد الإلزامي» سيحظى بتأييد غالبية النواب، حيث أرجأ مجلس النواب نظر المشروع حتى الغد، موعد جلسته الجديدة.



ويرغم مشروع القانون، في حال إقراره، كل عراقي يتراوح عمره بين 18 و35 عاما على أن يلتحق بالتجنيد الالزامي لمدة أقصاها 18 شهرا، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعني، كما أوضح النائب في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ياسر اسكندر وتوت.



ويعفى من التجنيد الالزامي بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لاسيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.