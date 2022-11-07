أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان أن الجيش خط أحمر، وأنه ليس هناك أي اتفاق أو تسوية سياسية ستعمل على تفكيك القوات المسلحة السودانية، مشددا على أنه لن تمر أي مبادرة أو رؤية لا تحقق تطلعات الشعب السوداني ولا يتوافق عليها الجميع.



وحذر البرهان خلال كلمة ألقاها امام حشود عسكرية بمنطقة «حطاب» شمال بحري شمالي العاصمة الخرطوم كل من«حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من المساس بالجيش»، مطالبا إياهم برفع أيديهم عنه، مشددا على أن الجيش لن يعيد المؤتمر الوطني: قائلا:«يكفيكم 30 عاما في الحكم»، مضيفا «ما تدارو ورا الجيش».



وأكد أن القوات المسلحة تمثل درع الحماية للشعب السوداني، وأنها لن تتأخر ولا تقف قبل أن تلبي نداء الشعب السوداني متى ما طلب منها ذلك، مؤكدا الاستعداد التام في الدفاع عن السودان والموت في «خندق» واحد مع أفراد الجيش، لافتا إلى تعرض القوات المسلحة في الفترة الماضية لهجوم شديد جدا من فئات محددة، داعيا أفراد الجيش لعدم الالتفات لأي شائعات تهدف إلى تفكيك الجيش.



وشدد البرهان على أن القوات المسلحة السودانية قوات قومية وطنية، تحمي البلد ومواطنيه، ولا تتبع لأي جهة أو حزب أو فئة، لا حزب المؤتمر الوطني ولا الحركة الإسلامية، أو حزب شيوعي أو غيره، وأن الجيش غير موال لجهة معينة، مؤكدا أن القوات المسلحة لا تنتمي إلا للوطن.