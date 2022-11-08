فجّر مؤسس مجموعة «فاغنر» ورجل الأعمال الروسي الشهير، يفغيني بريغوزين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، مفاجأة من العيار الثقيل، بإقراره بالتدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي التي تجرى اليوم، متعهدا بمواصلة فعل ذلك في المستقبل.

وقال يفغيني بريغوزين في تعليق على «فيسبوك» أمس: «لقد تدخلنا (في الانتخابات الأميركية)، ونتدخل حاليا وسنواصل التدخل، بكل حرص، ودقة وعلى طريقتنا الخاصة، كما نتقن ذلك!»، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.



وأضـــاف بريغوزيــن والمعروف بـ «طباخ بوتين»: «خلال عملياتنا متناهية الدقة، سنستأصل الكليتين والكبد دفعة واحدة»، وذلك من دون أن يوضح المقصود بتعليقه الغامض.

وكان رئيس مجلس «الدوما» الروسي، فياتشيسلاف فولودين، قد نفى جملة وتفصيلا في وقت سابق، ما وصفها بـ«الشائعات» حول تدخل موسكو في الانتخابات الاميريكية، مشددا على أن بلاده لا تفعل ذلك، كما لا تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية.



واعتبر فولودين أن تلك الاتهامات تبرير استباقي من الحزب الديموقراطي لهزيمته المحتملة في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب بعد أخطاء إدارة الرئيس جو بايدن، وفق قوله.



وجاء نفي «الدوما»، بعدما أفادت مصادر أميركية بأن حسابات مزيفة قادت حملة للتأثير على نتائج الانتخابات النصفية، مبينة أن وكالة روسية تدخلت في انتخابات عامي 2016 و2020 تكرر ممارساتها في الانتخابات الحالية، بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».



وذكرت المصادر ذاتها أن تلك الحسابات شنت حملة تشويه واسعة ضد الرئيس بايدن وغيره من الديموقراطيين البارزين وبشكل فاضح.



أميركيا، تعهد الجمهوريون توجيه «تنبيه او دعوة ايقاظ» إلى الرئيس جو بايدن واستعادة الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية الحاسمة اليوم، فيما أصر الديموقراطيون على أنهم «مازالوا في المعركة» عشية الاستحقاق.



وتشهد الانتخابات التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 100 مقعد وعدد من مناصب حكام الولايات.



وتحتدم الانتخابات بشكل خاص في: بنسلفانيا ونيفادا وويسكونسن وجورجيا ونيو هامبشير وأوهايو، حيث يمكن لأي من هذه الولايات أن يغير ميزان القوى.



وتصدر الرئيس بايدن وسلفه الجمهوري دونالد ترامب مشهد اليوم الأخير من الحملة الانتخابية عشية انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد إطار بقية ولاية الرئيس الديموقراطي، كما يمكن أن تمهد الطريق لعودة سلفه إلى البيت الأبيض.



وشارك بايدن في تجمع حاشد بالقرب من العاصمة في ولاية ماريلاند، بينما خاض ترامب حملة انتخابية في «أوهايو».



وقال بايدن «إذا ذهبتم جميعا للتصويت، فستحفظ الديموقراطية. هذه ليست مزحة»، مضيفا «حان الوقت بالنسبة إلى جيلكم للدفاع عنها (الديموقراطية)، والحفاظ عليها، واختيارها»، مذكرا بهجوم 6 يناير 2021 الذي شنه أنصار لترامب على مبنى «الكابيتول».

من جهته، اختار ترامب التحدث في ولاية فلوريدا المؤيدة للجمهوريين، وفي ميامي، واصل الرئيس السابق تغذية التوقعات بشأن إعلان وشيك عن ترشحه للرئاسة في العام 2024، وقال «ربما سيتعين علي القيام بذلك مرة أخرى».



وصوت 40 مليون أميركي مبكرا في هذه الانتخابات، وفق ما أوردت «إن بي سي نيوز»، متجاوزين بقليل الرقم الذي جرى تحقيقه في العام 2018، فيما قال 48% من الناخبين المحتملين، في الاستطلاع الأخير التي أجرته شبكة «ان بي سي نيوز» على المستوى الوطني، إنهم يفضلون كونغرس يسيطر عليه الديموقراطيون، بينما قال 47% إنهم يفضلون أن يتولى الجمهوريون زمام إدارة الكونغرس.



في غضون ذلك، أعلنت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال أن مرشحي حزبها سيقبلون بنتائج الانتخابات سواء فازوا أم لا، وقالت في حديث لشبكة «سي. ان. ان» الاخبارية إن الجمهوريين «يريدون ضمان أن تجري الانتخابات بشكل نزيه وشفاف، وبعد ذلك نترك العملية تأخذ مجراها ونقبل بالنتائج». في المقابل، يرفض الديموقراطيون فرضية «سيطرة لا مفر منها» للجمهوريين على الكونغرس من خلال هذه الانتخابات.



وفي هذا الشأن، قال عضو الكونغرس الديموقراطي شون باتريك مالوني لشبكة «إن.بي.سي»: «سنحتفظ بهذه الغالبية»، بينما حذر مساعد زعيم الأغلبية الديموقراطية بمجلس النواب جيمس كلايبورن، أن التهديدات التي تواجهها الديموقراطية الأميركية تشبه فترة الثلاثينات من القرن الماضي في ألمانيا وإيطاليا.