أعلن الجيش الصومالي عن مقتل عشرة جنود على الأقل في هجوم لمقاتلي حركة «الشباب» التابعة لتنظيم «القاعدة» الارهابي على قاعدة عسكرية في منطقة جلجدود وسط البلاد وذلك بعد أيام من إعلان القوات الحكومية استعادة السيطرة على المنطقة.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع عبدالله علي عانود لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن الجيش صد المقاتلين عن القاعدة الواقعة في قرية قايب التي تم انتزاع السيطرة عليها من حركة الشباب الأسبوع الماضي.



وقال الرائد محمد فرح الضابط في بلدة بحدو القريبة إن عشرة جنود وعشرين من مقاتلي حركة الشباب قد قتلوا.



وأضاف «تلاحق قواتنا الآن مقاتلي حركة الشباب في الغابات. يحدث إطلاق نار متقطع أثناء المطاردة».



وقال أحمد حسن وهو ضابط آخر بالجيش في بلدة بحدو لوكالة رويترز إن الهجوم بدأ بسيارتين ملغومتين أعقبه قتال عنيف استمر ساعات.



وأضاف حسن «أضرمت حركة الشباب النيران في محطة الاتصالات في المدينة ولهذا توقفت عن البث».



وتابع قائلا إن إحدى السيارتين الملغومتين صدمت شاحنة عسكرية كانت تحرس مدخل القاعدة، بينما انفجرت الأخرى في الخارج.



من جهته، قال المتحدث باسم حركة «الشباب»، عبدالعزيز أبو مصعب في بيان، إن الحركة شنت الهجوم في «قايب» بالسيارات الملغومة قبل أن يشن مقاتلوها هجوما من اتجاهات مختلفة.



وأضاف أن المقاتلين قتلوا 37 جنديا واستولوا على أسلحة ومركبات عسكرية.