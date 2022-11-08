افتتحت الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية أمس الأحد المعرض الأول للفنان التشكيلي حسين المزعل، برعاية وحضور عضو شرف الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية قصي الشطي، ورئيس الجمعية د.عبدالرسول سلمان، وقدم المزعل عرضا تفصيليا باللوحات الفنية الخاصة به وسط حضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين.



وعلى هامش المعرض، قال الفنان حسين المزعل في تصريح للصحافيين: أشكر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية لاحتضان الطاقات الشبابية وفتح أبواب الجمعية لعمل ورش عمل للشباب، وذلك من أجل التنوع ومواكبة الفن الحديث، مضيفا «قمت بالدمج بين الألوان لعمل أشكال جديدة والابتعاد عن الأشكال المعتادة».



وأكد المزعل أن المعرض يضم العديد من اللوحات منها التجريدية والسيريالية وعبرنا عن البيئة الكويتية والطبيعة وعمل أشكال مختلفة. وأشار الى أن تجهيز اللوحات التي شارك بها في المعرض استغرق 9 أشهر «استطعت من خلالها عمل أشكال جديدة تخص المجتمع الكويتي».



وعن اختيار الألوان، قال المزعل: اخترت الألوان الطبيعية لإضافة روح وتثبيت اللوحات.