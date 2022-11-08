مفرح الشمري



يشارك قطاعا «الإذاعة» و«التلفزيون» بوزارة الاعلام في المسابقة الرسمية لأعمال الدورة الـ 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والتي تنطلق غدا في العاصمة السعودية الرياض وتستمر حتى 12 الجاري، وتتمثل المشاركة بعدد من الأعمال الفنية والبرامجية الدرامية والمنوعة منها، بالاضافة الى عدد من البرامج الثقافية التي يسعيان من خلالها الى حصد العديد من الجوائز في هذا المهرجان العربي الذي حصدت من خلاله وزارة الاعلام العديد من الجوائز في دورات سابقة كان آخرها أربع جوائز متنوعة في الدورة الـ 21 التي أقيمت في تونس و3 جوائز أخرى في الدورة الـ 20، خصوصا ان المهرجان في دورته الجديد يشارك به 1000 اعلامي و200 شركة بالاضافة الى مشاركة واسعة من الهيئات الدولية تتمثل في اتحاد الإذاعات العالمية (WBU)، واتحاد الإذاعات الأوروبي (EBU)، واتحاد الإذاعات الآسيوي (ABU)، واتحاد الإذاعات الأفريقي (AUB)، والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط (COPEAM)، والمعهد الآسيوي للتنمية الإذاعية (AIBD)، وتلفزيون الصين المركزي (CGTN)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والمركز المتوسط للاتصال السمعي والبصري (CMCA).



وسيرأس وفد الكويت في هذا المهرجان الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة د.يوسف السريع، وعضوية كل من مراقب الشؤون البرامجية بالإذاعة ابراهيم ماتقي، ومراقب الدعم الاداري بمكتب وكيل الإذاعة ناصر العجمي.



واختار الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي المطيري كلا من مشعل الشمري وفهد المجلي واسماعيل الحميدي وخالد السبيعي للمشاركة والاشراف على جناح تلفزيون الكويت في معرض مستقبل الاعلام والذي تشارك فيه العديد من وسائل الاعلام.



اما بخصوص البرامج المختارة من قطاع الاذاعة للمشاركة في مسابقة المهرجان الرسمية، فذكر مراقب الشؤون البرامجية ابراهيم ماتقي لـ«الأنباء» ان الاذاعة تشارك للمنافسة وليس للمشاركة فقط، وارسلت مجموعة من الاعمال تتماشى حسب شروط المسابقة وفئاتها والاعمال هي: حلقة خاصة عن الراحل غانم الصالح من خلال برنامج «اعلام العرب»، «اعجوبة الزمان»، «الشباب والعمل التطوعي»، «فورت نايت»، «المركبة المجهولة»، «مال واعمال» و«تحدي وارادة» بالاضافة الى فلاش توعوي للبيئة.



بينما اعمال قطاع التلفزيون المشاركة هي: برنامج الرسام، مسلسل دحباش، ليلة خميس - برنامج، بالاضافة الى فيلم عن القضية الفلسطينية بعنوان «إلى ان نعود» اخراج طارق المعمري، اعداد وسيناريو عبدالله الكندري، تعليق صوتي علي الحداد، وفكرة الفيلم تبين الدمار الذي يعيشه اطفال فلسطين المجردون من ابسط حقوقهم مع ايضاح دور الكويت قيادة وشعبا في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.



«الأنباء» تتمنى التميز والتفوق لقطاع الاذاعة والتلفزيون في هذا المهرجان العربي الذي يحرص الجميع على المشاركة فيه..



و«فالكم الفوز» ان شاء الله.