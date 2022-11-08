وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح قال في مقدمته: تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا عن نية رئاسة أركان الجيش إحالة أكثر من 40 ضابطا ممن هم برتبة عميد إلى التقاعد ممن لم يتجاوزا الـ 50 عاما، بذريعة ترشيد الميزانية وبالمخالفة لأحكام المادة 100 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1- ما صحة ما تمت الإشارة إليه في ديباجة السؤال؟ إن كانت المعلومة صحيحة، فما المبررات لذلك؟



2- نمى إلى علمي قيام الجيش الكويتي بتعديل العقد المبرم مع الجيش البنغالي بزيادة رواتب أفراد الجيش البنغالي الذين تمت الاستعانة بهم بنسبة 30% بما يعادل 28 مليون دينار، لذا يرجى بيان التالي:



٭ ما صحة هذه المعلومة؟ وهل تم أخذ موافقة الجهات الرقابية قبل الإقدام على تغيير العقد؟ يرجى تزويدنا بنسخة من العقد بعد التعديل.



٭ هل تم نقل عدد ألف فرد من الجيش البنغالي للعمل كمهنيين؟



3- نمى إلى علمي امتناع رئاسة أركان الجيش الكويتي عن تنفيذ مجموعة من القرارات الوزارية الصادرة خلال الفترة الماضية ومنها القرارات التي تخص ترقية عدد من الضباط، لذا يرجى بيان التالي:



- كم عدد القرارات الوزارية التي امتنعت رئاسة أركان الجيش عن تنفيذها خلال الستة أشهر الماضية؟ وما السبب في ذلك؟



- لماذا لم تتم ترقية عدد من ضباط الجيش الذين صدرت بحقهم أحكام من القضاء العسكري؟